Giornata Salute mentale, "Run for Mental Health" l'11 ottobre a Latina

Roma, 10 ott. (askanews) - "In Italia una persona su cinque soffre di disturbi mentali. Sempre più giovani chiedono aiuto, eppure si investe ancora troppo poco perché intervenire in tempo può cambiare davvero una vita. A ridosso della Giornata mondiale della Salute mentale noi organizziamo per il secondo anno la Run for Mental Health per sensibilizzare, coinvolgere e dare voce a tutti questi ragazzi perché la cura esiste e deve essere un diritto di tutti". È quanto dichiara Silvia Baglioni, fondatrice e coordinatrice generale di Agorà Salus, in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, alla vigilia della 'Run for Mental Health', che si svolgerà domenica 11 ottobre a Latina.