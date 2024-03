Giornata Riciclo, De Priamo (FdI): Italia all'avanguardia

Roma, 18 mar. (askanews) - "È fondamentale che ci sia una sorta di patto tra istituzioni e imprese virtuose, che fanno sì che l'Italia sia all'avanguardia su questi temi. I temi del riuso sono importanti ma non devono essere ideologizzati in maniera sbagliata. Fondamentale il tema della filiera e della raccolta differenziata, che è la precondizione per un buon riciclo. E la differenziata viene fatta molto bene in Italia. Anche il Pnrr dedica attenzione ed energie a questo aspetto. Vogliamo lanciare un segnale di grande attenzione a questo tema per una maggior consapevolezza da parte dei cittadini".

Lo ha affermato senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, componente della Commissione Ambiente, Transizione ecologica ed Energia, che nella Giornata del Riciclo 2024 ha promosso in Senato una iniziativa di confronto.