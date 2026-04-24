Giornata Nazionale Made in Italy al Birrificio Angelo Poretti

Roma, 24 apr. (askanews) - In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy - promossa dal MIMIT - Carlsberg Italia ha ospitato, presso il Birrificio Angelo Poretti, un talk istituzionale dedicato all'innovazione e al ruolo della ricerca sulle materie prime per l'industria birraria italiana.

Un appuntamento che ha riunito istituzioni, mondo accademico e della ricerca, giovani e industria, con l'obiettivo di stimolare un confronto concreto sulle sfide e le opportunità per il comparto brassicolo italiano, che secondo dati recenti crea un valore condiviso di oltre 10 miliardi di euro e occupa più di 100 mila operatori.

Alius Antulis, Managing Director di Carlsberg Italia, ha aperto l'incontro sottolineando il ruolo che l'innovazione riveste per l'azienda, globale e al tempo stesso con solide radici nel territorio italiano con il Birrificio Angelo Poretti, dove è stata sviluppata anche la tecnologia proprietaria DraughtMaster, l'innovativo sistema di spillatura lanciato proprio nel nostro Paese, che consente di migliorare qualità del prodotto, efficienza e sostenibilità.

Sono intervenuti la senatrice Gisella Naturale che rispetto all'emendamento in legge di bilancio, relativo alla riduzione delle accise, ha ricordato quanto sia importante che la politica ascolti tutte le parti così da raggiungere un risultato condiviso che porti a norme realmente utili per le imprese del brassicolo e Christian Garavaglia Consigliere Regionale per Regione Lombardia. Importanti i contributi anche dal mondo della ricerca con Ombretta Marconi, Direttrice del CERB all'Università di Perugia e Katya Carbone, Primo Ricercatore al CREA. Alla luce dello stretto legame tra Carlsberg e la Danimarca, sua terra di origine, ha partecipato al confronto anche Francesca Zaccarelli, AgriFood Senior Expert dell'Ambasciata di Danimarca.

A moderare il talk Serena Savoca, Marketing & Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia, che ha sottolineato come in un contesto globale sempre più sfidante, la capacità di integrare ricerca, competenze e collaborazione tra diverse realtà e istituzioni diventa un fattore chiave per creare un valore duraturo e per tracciare il futuro dell'industria birraria italiana.