ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2025

Giornata Nazionale Abiti Storici: identità, Made in Italy e storia

Roma, 6 nov. (askanews) - Il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara hanno presentato la prima Giornata Nazionale degli Abiti Storici, istituzionalizzata con la legge 59/2025, intervenendo a una conferenza stampa che ha formalizzato un importante passo verso la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico italiano.

L'evento, tenutosi a Roma presso il Museo delle Civiltà, ha messo in luce l'11 Novembre - data dedicata alla nuova ricorrenza - non tanto come mera celebrazione dell'abito storico quanto nei termini di un vero e proprio viaggio, scandito da storie, tradizioni, artigianato e identità culturale, attraverso l'Italia.

Il testo normativo individua nel Ministero del Turismo l'ente cardine per l'implementazione delle disposizioni nella realtà concreta, attraverso apposite strutture, e il suo nucleo funzionale (articoli 3, 4, 5) istituiscono i meccanismi operativi del Comitato Scientifico per la certificazione, degli Elenchi Nazionali per il censimento ufficiale e della Giornata Nazionale per la promozione.

Inoltre, l'11 novembre, la Rai manderà in onda uno spot istituzionale e uno speciale dedicato su Rai Play, Rai 5 e Rai Cultura.

Ulteriori iniziative prevedono che attraverso percorsi di studio ed eventi, le scuole potranno giocare un ruolo fondamentale nel trasmettere conoscenza e amore per questa parte della cultura nazionale, coinvolgendo i giovani nella riscoperta dell'arte manifatturiera italiana.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi