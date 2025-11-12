ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2025

Giornata mondiale Diabete, Lions in oltre 1000 piazze italiane

Roma, 12 nov. (askanews) - La prevenzione è la prima cura: è con questo messaggio che i Lions italiani tornano, anche nel 2025, a mobilitarsi in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il 14 novembre, e per tutto il mese di novembre. Nei fine settimana, i volontari del Multidistretto 108 Italy saranno presenti in oltre 1.000 piazze su tutto il territorio nazionale, offrendo screening glicemici gratuiti, momenti di informazione e sensibilizzazione aperti a tutti.

Un grande impegno collettivo che unisce migliaia di soci Lions nella promozione della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce di una patologia che colpisce milioni di persone in Italia e nel mondo.

Secondo i dati ISTAT, oltre 4 milioni di italiani convivono con il diabete, pari a circa il 7% della popolazione, con un trend in costante aumento. Si stima inoltre che più di un milione di persone ne sia affetto senza saperlo. Nel corso del 2024, i Lions del Multidistretto 108 Italy hanno realizzato oltre 115.000 attività di service dedicate alla salute e alla prevenzione del diabete, raggiungendo più di 6.800 persone, con 25.000 ore di volontariato e 142.000 euro donati a progetti di ricerca e assistenza.

Complessivamente, l'impegno dei Lions italiani nell'ultimo anno ha raggiunto quasi 3,9 milioni di cittadini, con 200.000 attività di servizio, più di 700.000 ore di volontariato e oltre 8,6 milioni di euro donati: numeri che testimoniano la forza di una rete capillare e costante di solidarietà.

Come sottolinea Rossella Vitali, Presidente del Consiglio dei Governatori Lions Italiani, "il diabete non è solo una malattia cronica, ma una sfida che coinvolge l'intera comunità".

Le attività dei Lions dedicati alla prevenzione del diabete si articolano lungo tutto l'anno e si traducono in azioni concrete e continuative: screening glicemici gratuiti, effettuati con camper attrezzati anche grazie al sostegno della Fondazione Lions, ma anche conferenze e dibattiti pubblici per informare sui rischi e le conseguenze della malattia, insieme a iniziative psicoeducative rivolte a pazienti e familiari. Particolare attenzione è riservata ai più giovani, con corsi di educazione alimentare nelle scuole e momenti formativi per promuovere abitudini sane fin dall'infanzia. Non mancano infine i laboratori di cucina dedicati alle persone con diabete, pensati per aiutare chi convive con la malattia a gestirla con consapevolezza e autonomia.

Durante i fine settimana queste iniziative saranno affiancate affiancandosi ai numerosi programmi dedicati alla salvaguardia della vista, come il progetto internazionale Sight for Kids, e alle campagne di solidarietà sanitaria e sociale che da oltre un secolo contraddistinguono l'associazione.

Come ogni anno, inoltre, il 15 novembre i Lions italiani parteciperanno alla Colletta Alimentare, rinnovando la loro attenzione verso le fragilità sociali e la povertà alimentare, fattori che incidono direttamente anche sulla salute.

