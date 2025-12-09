Giornata Mondiale del Suolo 2025, evento CIC a Roma

Roma, 9 dic. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale del Suolo, indetta dalla FAO, il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) ha organizzato a Roma l'evento "Dalla terra alla Terra - Suoli sani per città sane", un appuntamento dedicato al ruolo decisivo che il suolo riveste per la resilienza urbana e il benessere delle comunità. Abbiamo parlato con Gianpaolo Vallardi, Presidente CIC:

"Dobbiamo sottolineare questo per rispettare di più il suolo. La FAO ha lanciato l'allarme che il suolo si sta impoverendo, il deserto sta avanzando e quindi dobbiamo ritornare a dare attenzione al suolo. Noi siamo il Consorzio Italiano Compostatori, produciamo compost e biometano e io credo che il compost è vita tanto quanto il suolo. Il compost è fertilità, il compost è vita per il terreno e questo lo dobbiamo far capire a tutti, aumentare la sensibilità ambientale e per questo oggi sottoscriviamo assieme al Ministero dell'Agricoltura un importantissimo accordo di collaborazione che va proprio in questa direzione, ritornare con la sostanza organica nei terreni e soprattutto far capire alla gente che questa è la strada, non solo per noi oggi ma soprattutto per il futuro, il futuro nostro e dei nostri figli".

Tra le soluzioni proposte dal Consorzio, emerge la pratica dello urban carbon farming, che permetterebbe di rendere le città più resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici. È poi intervenuto Massimo Centemero, Direttore CIC:

"Quest'anno ancora con più forza rispetto agli anni precedenti lanciamo la tematica dell'Urban Carbon Farming. Nel 2024 l'Unione Europea ha pubblicato un regolamento sul carbon farming, cioè sull'incentivazione di tutto ciò che è coltivazione del carbonio, cioè l'incremento della fertilità dei suoli, relativamente a tutte le attività agricole. Noi abbiamo aggiunto il suffisso, la parola Urban Carbon Farming, perché riteniamo che tutte le tecniche agricole per incrementare la sostanza organica nel suolo, per mantenere la fertilità, possono essere applicate anche nelle nostre città, nel verde urbano, nel verde ricreativo, nel verde sportivo, e quindi chiaramente come Consorzio di Italiano Compostatori possiamo dare il contributo, piccolo o grande che sia, nella fornitura di compost, che è questo fertilizzante che viene prodotto dal riciclo dei nostri scarti, e l'Italia è un paese virtuoso perché noi produciamo, al dati ufficiali 2023, più o meno 2 milioni di tonnellate di compost derivate dal riciclo dei nostri scarti".

A sottolineare l'importanza del dibattito sulla salute dei suoli, hanno preso parte alla giornata numerosi rappresentanti di istituzioni nazionali come il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin tramite videomessaggio, l'Onorevole Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, i Senatori Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario MASAF, e Luca De Carlo, Presidente della IX Commissione del Senato "Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare".