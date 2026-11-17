Roma, 17 nov. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale del diabete, che ogni anno si celebra il 14 novembre, presso la Sala della Regina, a Montecitorio, si è tenuto l'incontro tra istituzioni, enti e industrie farmaceutiche, per fare il punto sui nuovi trattamenti e sugli sviluppi della ricerca. Promosso dal Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, l'evento ha sottolineato l'importanza nello scegliere il giusto percorso di cura ma soprattutto ha evidenziato la prevenzione come arma principale.

Le parole di Chiara Paglino, Medical Director Italy Boehringer Ingelheim: "Siamo qui per una circostanza particolarmente importante: celebrare la legge 130. Ripartiamo da quello che è un paradigma di cura del diabete, completamente evoluto nel corso degli anni, che oggi si sposta da un concetto organo centrico ad un concetto invece di continuum di patologia cardio-renale e metabolica. Boehringer è da molti anni attiva ed impegnata in questo particolare setting di ricerca ed è particolarmente impegnata anche in quella che è la prevenzione, che non è più prevenzione esclusivamente del diabete, ma è prevenzione di quelle che sono anche le complicanze cardio-renali metaboliche di questa condizione".

Tra i temi emersi, l'early access alle innovazioni e alle terapie.

Nuovamente le parole di Chiara Paglino, Medical Director Italy Boehringer Ingelheim: "Ovviamente poter accedere precocemente a dei trattamenti innovativi fa la differenza: è molto diverso per un paziente poter accedere oggi o poter accedere tra mesi. Sappiamo che la legge di bilancio di quest'anno comprende anche una misura sull'early access: era molto atteso da parte di tutti gli interlocutori, anche se è solo un primo passo".

Contrastare il Diabete con la prevenzione e, ove non possibile, un accesso veloce e tempestivo alle cure: sono questi i due perni su cui ruota l'impegno di Boehringer Ingelheim, per far sì che chiunque sia affetto da Diabete possa continuare con la vita di tutti i giorni.