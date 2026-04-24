Giornata dell'Europa, presentato il Villaggio europeo del 9 maggio al Pincio

Roma, 24 apr. (askanews) - Il nove maggio, Giornata dell'Europa, si avvicina e Roma si prepara a celebrare il compleanno dell'Unione europea con un ricco programma di eventi. Cuore delle iniziative sarà l'apertura del "Villaggio europeo" sulla Terrazza del Pincio, a Villa Borghese: uno spazio aperto al pubblico che ospiterà incontri, manifestazioni e momenti di confronto con i cittadini.

Il 23 aprile, all'Europa Experience - David Sassoli, il Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia hanno presentato ufficialmente le celebrazioni. Tra gli appuntamenti principali, "Luci d'Europa", in programma l'8 maggio in Piazza del Campidoglio, e il "Villaggio europeo" del 9 maggio al Pincio.

L'8 maggio Roma accoglierà rappresentanti istituzionali di primo piano. Attesa la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, insieme al Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e alle Vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna. Ad aprire i lavori sarà il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i momenti più suggestivi, lo srotolamento della bandiera europea più grande d'Europa nella cornice di Piazza del Campidoglio.

Il giorno successivo, il 9 maggio, la Terrazza del Pincio ospiterà un'intera giornata dedicata all'Europa: dalle 11 del mattino fino al tramonto, il Villaggio europeo offrirà incontri, performance e attività pensate anche per le famiglie. Un'occasione per avvicinare i cittadini italiani alle istituzioni europee, grazie anche alla presenza di rappresentanti della Commissione e delle principali agenzie dell'Unione.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenute in videocollegamento le Vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna che, insieme al Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza, hanno sottolineato il valore simbolico dell'iniziativa e la scelta della Presidente Metsola di partecipare a Roma alle celebrazioni europee.

Carlo Corazza, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia: "La presidente ha scelto il luogo da cui tutto è cominciato, dove sono stati firmati quasi settant'anni fa i trattati di Roma per dare un messaggio alle nuove generazioni. Un messaggio di orgoglio, ma anche un messaggio di forte volontà politica di voler rilanciare il progetto europeo, un progetto che faccio sognare e che dia risposte realmente efficaci in un momento particolarmente difficile in cui l'Europa deve difendere la sua indipendenza e la sua libertà".

A ribadire l'importanza della ricorrenza anche Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, che ha invitato cittadini e famiglie a partecipare numerosi agli eventi, sottolineando la necessità di "festeggiare l'Europa con maggiore forza".

Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia: "La giornata dell'Europa si festeggia il 9 maggio ed è molto importante per noi per tutti gli europei, perché segna l'inizio dell'integrazione europea. Noi come Commissione europea come Rappresentanza della Commissione europea in Italia, stiamo organizzando un evento alla terrazza del Pincio a Villa Borghese. Aperto a tutti, senza inviti, proprio per far vedere che l'Unione Europea e l'Europa è vicina alla cittadinanza aperta e non è chiusa e lontana, quindi tutti i cittadini e le cittadine possono venire in 9 maggio dalle ore 11:00 alle ore 20:00 a partecipare a questo evento che vedrà Tante personalità dell'arte della musica dei politici, sociale e diciamo ci saranno varie discussioni su un grande palco che sarà al Pincio dedicate a vari argomenti molto interessanti, importanti e attuali".

Il Villaggio europeo del nove maggio punta a diventare un appuntamento fisso, un evento annuale capace di rafforzare, soprattutto in questo momento storico, i valori e il senso di appartenenza all'Unione europea.