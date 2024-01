Giornata della Memoria, alla Camera il Concerto "Ascoltare la storia per non dimenticare"

Roma, 22 gen. (askanews) - "Ascoltare la storia per non dimenticare. In questo titolo, del concerto organizzato dalla presidenza della Camera dei Deputati, c'è tutto il senso di una giornata che non può essere soltanto una ricorrenza; qualcosa che deve ricorrere, ogni giorno, nella memoria e soprattutto nelle azioni di ognuno".

Sono le parole con cui il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé ha presentato il concerto dell'Orchestra e Coro di voci bianche dell'Accademia Teatro alla Scala, organizzato dalla Camera dei Deputati lunedì 22 gennaio 2024, per onorare il Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime dell'Olocausto che ricorre il 27 gennaio, giorno in cui furono abbattuti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia.

"L'antisemitismo è un cancro che non guarisce con il passare del tempo - ha continuato Mulé - prova ne sono i delitti compiuti, quotidianamente, contro il popolo ebraico, in tutto il mondo, con le manifestazioni di odio che hanno radici esattamente nell'antisemitismo. Per questo, il concerto che celebra la Giornata della memoria, intende ricordare anche chi, per esempio tra le Forze armate o nelle Forze dell'ordine, sacrificò anche la propria vita guadagnandosi il titolo di 'giusto tra le nazioni' del popolo ebraico. L'iniziativa della Camera dei Deputati ha potuto contare sul Coro dell'Accademia della Scala, sulla collaborazione con il Centenario Pucciniano e l'evento rappresenta insieme testimonianza, storia e cultura. Tutto ciò che, insieme, batte l'ignoranza e batte l'antisemitismo".