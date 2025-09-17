Giornata Alzheimer, allarme Uneba: in Italia poco da festeggiare

Roma, 17 set. (askanews) - "Per la Giornata mondiale del 21 settembre, in Italia c'è poco da festeggiare. È a rischio il futuro dell'assistenza alle persone malate di demenza e di Alzheimer. I maggiori costi per le cure dei malati di Alzheimer, ricoverati presso le Rsa e le Case di riposo, non devono ricadere sulle famiglie e sugli enti". Lo ha detto Franco Massi, presidente di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, www.uneba.it), voce di oltre mille enti dediti all'assistenza ai più fragili in tutta Italia, in gran parte non profit di radici cristiane.

"È necessario che Governo, Parlamento e Regioni approvino norme che stabiliscano in modo chiaro chi deve pagare e in che misura le rette - ha aggiunto -. Sentenze contraddittorie creano incertezza e mettono in difficoltà le strutture, che dovrebbero invece poter operare serenamente e sviluppare i servizi a favore dei malati di Alzheimer".