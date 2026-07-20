ULTIME NOTIZIE 20 LUGLIO 2026

Giorgio Cavazzano, Rimini celebra il lavoro di un grande fumettista

Rimini, 20 lug. (askanews) - Si è conclusa la 42esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games, organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini. Il bilancio parla di oltre 230mila visitatori, nuovo record per la manifestazione, capace di riunire tipologie diverse di appassionati. Tra i protagonisti dell'edizione 2026 c'è stato il disegnatore Giorgio Cavazzano, celebre per i lavori sui personaggi della Disney, cui è stata dedicata una mostra e, soprattutto, ha ricevuto il Premio alla Carriera per la Letteratura a Fumetti.

"Per parecchie volte - ha detto Cavazzano ad askanews - facevo parte del pubblico che applaudiva il premiato di turno e non ho mai pensato che un giorno sarebbe capitato anche a me. Io adoro invece il rapporto che ho con il pubblico, sento delle linee che mi attraversano il cuore e mi rendono felice, cioè sarà sicuramente uno dei tanti che arriveranno, sono sicuro di questo. Bisogna lavorare bene per essere premiati, poi essere sinceri con il pubblico che io adoro".

Cavazzano è anche l'autore del manifesto del festival 2026, dedicato a Gelsomina, personaggio simbolo del film "La Strada" di Federico Fellini interpretato al cinema da Giulietta Masina, qui reinventato nell'estetica di Topolino. "Questo è il definitivo - ha aggiunto l'artista - realizzato in una notte intera e una giornata creativa. Questo è stato il momento più bello perché ho riconosciuto il personaggio straordinario di Gelsomina, un personaggio che appartiene alla poesia".

Un poesia che si rinnova anche attraverso la magia dei fumetti.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi