Giorgio Cavazzano, Rimini celebra il lavoro di un grande fumettista

Rimini, 20 lug. (askanews) - Si è conclusa la 42esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games, organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini. Il bilancio parla di oltre 230mila visitatori, nuovo record per la manifestazione, capace di riunire tipologie diverse di appassionati. Tra i protagonisti dell'edizione 2026 c'è stato il disegnatore Giorgio Cavazzano, celebre per i lavori sui personaggi della Disney, cui è stata dedicata una mostra e, soprattutto, ha ricevuto il Premio alla Carriera per la Letteratura a Fumetti.

"Per parecchie volte - ha detto Cavazzano ad askanews - facevo parte del pubblico che applaudiva il premiato di turno e non ho mai pensato che un giorno sarebbe capitato anche a me. Io adoro invece il rapporto che ho con il pubblico, sento delle linee che mi attraversano il cuore e mi rendono felice, cioè sarà sicuramente uno dei tanti che arriveranno, sono sicuro di questo. Bisogna lavorare bene per essere premiati, poi essere sinceri con il pubblico che io adoro".

Cavazzano è anche l'autore del manifesto del festival 2026, dedicato a Gelsomina, personaggio simbolo del film "La Strada" di Federico Fellini interpretato al cinema da Giulietta Masina, qui reinventato nell'estetica di Topolino. "Questo è il definitivo - ha aggiunto l'artista - realizzato in una notte intera e una giornata creativa. Questo è stato il momento più bello perché ho riconosciuto il personaggio straordinario di Gelsomina, un personaggio che appartiene alla poesia".

Un poesia che si rinnova anche attraverso la magia dei fumetti.