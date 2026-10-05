Giorgia trionfa a Milano con un concerto elegante ed emozionante

Milano, 5 ott. (askanews) - Unica e inarrivabile, la voce di Giorgia risuona potente e cristallina all'Unipol Dome di Milano. Un concerto elegante ed emozionante, che ha chiuso due anni di live, in un tour che ha attraversato tutta l'Italia con oltre 40 date e 290.000 biglietti venduti.

Tutto esaurito, oltre due ore mozzafiato di musica, una scaletta ricca tra i successi dai più recenti alle grandi hit che hanno segnato la carriera dell'artista per un concerto che ha emozionato il pubblico presente tra applausi e standing ovation.

"Ma sono stati due anni veramente pieni di tante emozioni, di tanti anche momenti inaspettati. Posso pensare al Sanremo 2025, alla cura per me, all'emozione di avere una canzone nuova così tanto amata dopo tanti anni di canzoni, al ricominciare un po' a rimisurarmi con la musica in studio, al ritrovarmi col pubblico in così tanti concerti. Veramente tanta gratitudine per tutte queste emozioni belle che comunque collego assolutamente al pubblico, quindi non in solitudine ma sono assolutamente anche un regalo da parte del pubblico.

(0:50) Il concerto all'Unipol Dome rappresenta il grande finale di questo viaggio live".

Sul palco insieme a Giorgia anche tre ospiti speciali, amici che nel corso di questi ultimi due anni hanno incrociato il loro cammino con il suo: Annalisa, Emma e Irama.

Un viaggio, quello live, che ha ispirato anche i brani contenuti in "G+1" la nuova versione dell'album "G" che uscirà il 16 ottobre. Tra gli inediti anche il nuovo singolo "Parafulmini".

"In Parafulmini ho tenuto abbastanza l'approccio rispetto a G, alle canzoni nuove dell'ultimo disco che è stato un approccio assolutamente di grande apertura verso anche una modalità diversa di canto mi sono messa un po' a disposizione della scrittura contemporanea, mi ci sono anche misurata scrivendo io stessa cercando in tutti i modi di rapportarmi a quella che è la, quella che chiamiamo la musica di adesso ed è stato molto bello perché comunque avere la possibilità di rimettersi a studiare quando sei grande (2:17) è veramente un regalo che ti fa la vita perché ti rimette comunque in gioco e in qualche modo sentirti pischella è sempre una sensazione che vale la pena cavalcare".

Per Giorgia dunque non è tempo di bilanci, anzi con l'impegno a X Factor e l'uscita di nuova musica si prepara a sfide sempre diverse.