Giorgia star dei live, nuovi appuntamenti: vivo il successo con stupore

Milano, 31 mar. (askanews) - Inarrestabile Giorgia, la popolare cantante sta vivendo un momento magico nella sua carriera costellata di successi. Dopo il tutto esaurito nel 2025, anche la seconda parte di tour nei palasport ha registrato un sold out dopo l'altro per un totale di 19 date.

"Io sto vivendo questo momento con uno stupore continuo che è continuo nel senso che veramente ormai stiamo verso i due anni di una sorpresa continua di questo affetto incredibile che mi accoglie in concerto, mi si rivela per la strada, insomma evidentemente si è creato un legame reale col pubblico in questi trent'anni, che ora sono anche di più di trenta, però non è una cosa a cui ci si abitua, è veramente sempre una sorpresa per cui essere grati ed essere anche motivati, perché ti responsabilizza comunque questo affetto, questo incontrarsi, ti fa sentire che devi fare di più".

Ascoltare la voce di Giorgia dal vivo è sempre un'esperienza emozionante, il pubblico ha risposto in massa alla sua chiamata, dopo i palasport e il tour estivo che la vedrà protagonista da luglio, quest'autunno l'artista tornerà con "G-LAST CALL" che si chiuderà con il concerto evento nella nuova Arena di Milano.

"Andiamo anche a metterci alla prova in un posto nuovo in questa città con cui c'è un grande amore che è Milano e visto che sarà la chiusura di tutto questo, si spera che sarà la chiusura, mi sembra giusto. Invece, invitato tutti gli artisti che mi hanno accompagnato, che mi sono stati accanto, con cui abbiamo scambiato energie e musica. Io li ho invitati e vedremo chi ci sarà di loro su quel palco, quella sera, proprio per festeggiarci, noi e il pubblico".

Due anni da record per Giorgia, dal doppio platino per La cura per me che ha superato i 173 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, alla televisone e tanto altro ancora.

"Il filo conduttore è questo punto di incontro che la musica ti concede e che in questo momento storico così, per alcuni versi difficili che separa diventa veramente un grande regalo, quindi ti rendi anche conto del potere che ha la musica, di veramente unire. si unisce, ci si trova a far parte di un'unica cosa, nel tempo di una canzone ci si sente parte di qualcosa di più grande ed è veramente importante".