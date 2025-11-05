Giorgia brilla di nuova luce: dopo 30 anni ricomincio dalla musica

Milano, 5 nov. (askanews) - Capace di trasfomarsi, rialzarsi e ripartire, mostrando sempre un volto nuovo, ma senza mai snaturarsi, Giorgia, dopo un anno ricco di successi e riconoscimenti, torna con nuova musica. "G" è il suo nuovo album di inediti.

"Non mi aspettavo affatto tutto questo perché dopo 30 anni essere qui come se fosse quasi ricominciato tutto è incredibile, è qualcosa che non puoi prevedere e se te la dicono prima non ci credi. È stato un anno veramente intenso, veramente pieno anche dei risultati che mi fanno piacere anche per chi lavora insieme a me, che fatica tanto quanto me. Insomma, vedere ogni tanto dei sorrisi è bello, raccogliere dei frutti del lavoro che si fa. Però la cosa di cui di più sono felice proprio è questa ondata di affetto, di sostegno da parte del pubblico".

"G" rappresenta la Giorgia di oggi, matura, ironica e sempre sorprendente. Il ritorno a Sanremo, l'esperienza a X Factor, lo studio e le nuove collaborazioni fanno emergere una artista unica.

"Questo album nasce quasi senza volere, ho questo team di lavoro meraviglioso, quasi tutto al femminile, che mi ha detto rimettiamoci nella musica perché io cominciavo a pensare di poter fare altro... anche. Mi è stato detto anche perché comunque come diceva Pino Daniele il disco è il tuo documento quindi il documento del tuo momento musicale. Non era semplice mettere insieme un disco dopo tanto tempo, dopo tanta musica e in questa musica nuova italiana che è obiettivamente cambiata negli ultimi anni, quindi un cambiamento anche di scrittura, di suono che mi piace, però esserci dentro senza snaturarsi non era semplicissimo, quindi è iniziata questa ricerca di brani. Non è un disco nato da un concetto, ma è nato da una volontà proprio di rimettersi dentro la musica".

Un progetto che ha come unico fil rouge proprio la stessa Giorgia, che la fa brillare di nuova luce.

"È un album circolare, così come dice questa G grossa che c'è nel retro del disco, inizia con La Cura e finisce con La Cura. La fine è La Cura insieme a Blanco".

Dopo il grande successo per il "Come saprei live 2025", da fine novembre Giorgia tornerà sul palco dei palasport italiani.

"Il tour nei Palasport sarà di nuovo un'occasione di trovarci e ritrovarci con il pubblico di sempre e con il pubblico nuovo. Anche io sono già agitatissima, ovviamente, perché stiamo mettendo su uno spettacolo diverso da quello che abbiamo portato in giro quest'estate, perché poi il palazzetto ti impone anche una dinamica musicale dei momenti anche diversi e poi ci sarà una produzione importante, un palco molto bello su cui ci muoveremo, io e tutta questa band meravigliosa che ho, che mi accompagna. Sarà importante la parte musicale come sempre fondamentale anche quella delle canzoni nuove ma anche quella delle solite, tra virgolette, che canteremo insieme al pubblico però sarà importante anche la parte visiva e vediamo".