ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2026

Giorgetti:confermo volontà ridurre Irpef ceti medi e abolizione bollo

Roma, 23 set. (askanews) - Il governo "ha più volte ribadito" la volontà di ridurre l'imposta sul reddito e "l'impegno politico di rivedere l'aliquota del 43%" e "io confermo che questa è una delle finalità, come ribadisco la volontà del governo di rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto nella forma attualmente prevista". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad un'interrogazione nel corso del Question time alla Camera.

"Nel quadro di finanza pubblica all'inizio del prossimo mese di ottobre saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo" ha aggiunto.

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