ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Giorgetti: "Scostamento dello 0,3% per 2027-28 per energia e difesa"

Roma, 2 ott. (askanews) - "Chiederemo uno scostamento quantificato per il 2027 nello 0,3% del Pil per l'energia e dello 0,3% per la sicurezza, con una analoga previsione per il 2028". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri.

"Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa abbiamo deciso di ridimensionare lo scostamento per la difesa" ha aggiunto. "Abbiamo aggiornato la stima del Pil all'1% nel 2026", mentre il deficit resterà sotto i limiti europei ha detto.

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