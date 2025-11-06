ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2025

Giorgetti: politica di bilancio responsabile è fondamentale per Paese

Roma, 6 nov. (askanews) - "Il mantenimento di una politica di bilancio responsabile è un requisito fondamentale per il nostro Paese. In questo contesto, il significativo miglioramento conseguito nei primi tre anni di Legislatura, in termini di saldo primario, che passando dal disavanzo del 4 per cento del Pil del 2022, si è portato a un avanzo dello 0.5% del 2024, si sta rilevando essenziale per rassicurare gli operatori economici circa l'impegno del governo per mantenere in ordine i conti". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla manovra.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi