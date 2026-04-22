ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Giorgetti: Pil 2026 rivisto da +0,7 a +0,6 ma stime andranno aggiornate

Roma, 22 apr. (askanews) -Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica (Dfp), la cornice della prossima manovra, nel quale il governo ha rivisto il Pil 2026 da +0,7% a +0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti subito dopo il Cdm, aggiungendo: "Non viviamo circostanze normali, ma di tipo totalmente eccezionale e quindi le previsioni che sono contenute nel documento - che sono state validate dall'ufficio parlamentare di bilancio come da procedura l'8 aprile del 2026 - inevitabilmente sono già oggi diciamo discutibili ma nelle prossime settimane meritevoli, probabilmente di ulteriori approfondimenti, adeguamenti e aggiornamenti".

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