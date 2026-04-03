ULTIME NOTIZIE 03 APRILE 2026

Giorgetti: Piantedosi? In questo momento non vedo questioni politiche

Roma, 3 apr. (askanews) - "Credo che non sia una questione politica, in questo momento non vedo questioni politiche". Così il ministro dell'Economia Giorgetti ha risposto a una domanda sulla vicenda che riguarda il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi sui carburanti.

La vicenda che coinvolge Piantedosi è cominciata con le dichiarazioni della giornalista e influencer Claudia Conte - in una intervista al sito Money.it - in cui la donna ha sostenuto di avere una relazione con lui.

Il Pd ha chiesto alla presidente del Consiglio Meloni in una interrogazione "quali incarichi e consulenze" abbia ricevuto la giornalista Claudia Conte e eventualmente se siano previsti "compensi, rimborsi o altri benefici".

Il ministro Piantedosi non ha rilasciato nessuna dichiarazione pubblica in proposito. Dagli uffici del Viminale è trapelato al riguardo che "non ci sono mai stati favoritismi, incarichi, favori o interessamenti nei confronti di nessuno". "Il ministro - si aggiunge - ha già dato mandato a un legale per tutelare la propria persona".

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