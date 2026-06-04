Giorgetti: "Non si è vinto un derby con l'Ue, ma io sono soddisfatto"

Roma, 4 giu. (askanews) - Sulla flessibilità dell'Unione Europea "non è che si è vinto un derby. Io posso essere soddisfatto di aver lavorato seriamente, silenziosamente, di aver girato mezza Europa a favore delle famiglie e delle imprese italiane? Sì sono soddisfatto. È finita? No. Questo è l'annuncio della commissione europea, ci sono altri passaggi da fare, quello che ho detto e ribadito è che dovremmo usare saggiamente queste disponibilità". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un'interrogazione nel Question time al Senato.

"Per quanto riguarda le accise, vorrei precisare che il 6 giugno scadono le accise, noi interverremo con il meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità e fino al giorno 6 non l'abbiamo e in base a quello e alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento", ha aggiunto Giorgetti.