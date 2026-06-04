ULTIME NOTIZIE 04 GIUGNO 2026

Giorgetti: "Non si è vinto un derby con l'Ue, ma io sono soddisfatto"

Roma, 4 giu. (askanews) - Sulla flessibilità dell'Unione Europea "non è che si è vinto un derby. Io posso essere soddisfatto di aver lavorato seriamente, silenziosamente, di aver girato mezza Europa a favore delle famiglie e delle imprese italiane? Sì sono soddisfatto. È finita? No. Questo è l'annuncio della commissione europea, ci sono altri passaggi da fare, quello che ho detto e ribadito è che dovremmo usare saggiamente queste disponibilità". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un'interrogazione nel Question time al Senato.

"Per quanto riguarda le accise, vorrei precisare che il 6 giugno scadono le accise, noi interverremo con il meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità e fino al giorno 6 non l'abbiamo e in base a quello e alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento", ha aggiunto Giorgetti.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi