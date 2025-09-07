ULTIME NOTIZIE 07 SETTEMBRE 2025

Giorgetti: non serve manovra correttiva, conti vanno come previsto

Cernobbio (CO), 7 set. (askanews) - "Diversamente da quello a cui eravamo abituati, come manovre correttive e sacrifici per gli italiani, quest'anno non serve nessuna manovra correttiva, perché i conti stanno andando come previsto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Cernobbio (CO) per il forum Ambrosetti.

"L'economia ha subito qualche rallentamento, ma anche di questo ne avevamo tenuto conto e ci aveva consigliato di ridimensionare la crescita allo 0,6%: ritengo che le nostre previsioni potranno essere accolte" ha aggiunto.

