ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

Giorgetti: con Guido (Crosetto) nessun conflitto su spese Difesa

Roma, 23 giu. (askanews) - "Il mestiere del ministro dell'Economia è avere conflitti con tutti i ministri, non soltanto con il ministro della Difesa. Tutti legittimamente chiedono stanziamenti e chi deve fare quadrare il bilancio deve dosare in modo saggio e opportuno gli stanziamenti. Non c'è nessun conflitto con Guido (Crosetto ndr.) che vive una situazione particolare, ci sono impegni internazionali che l'Italia deve onorare".

Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a "Il giorno della Verità", parlando degli stanziamenti per la Difesa in ambito degli impegni assunti nella Nato come ha ricordato il ministro per la Difesa, Guido Crosetto.

"Il tema di come dovremo affrontare - ha aggiunto il ministro - questa esigenza sulla Difesa lo affronteremo in questa chiave".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi