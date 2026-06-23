Giorgetti: con Guido (Crosetto) nessun conflitto su spese Difesa

Roma, 23 giu. (askanews) - "Il mestiere del ministro dell'Economia è avere conflitti con tutti i ministri, non soltanto con il ministro della Difesa. Tutti legittimamente chiedono stanziamenti e chi deve fare quadrare il bilancio deve dosare in modo saggio e opportuno gli stanziamenti. Non c'è nessun conflitto con Guido (Crosetto ndr.) che vive una situazione particolare, ci sono impegni internazionali che l'Italia deve onorare".

Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a "Il giorno della Verità", parlando degli stanziamenti per la Difesa in ambito degli impegni assunti nella Nato come ha ricordato il ministro per la Difesa, Guido Crosetto.

"Il tema di come dovremo affrontare - ha aggiunto il ministro - questa esigenza sulla Difesa lo affronteremo in questa chiave".