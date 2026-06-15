Giordano (PoliTO): INDICATE e banca dati LCA contributo concreto

Roma, 15 giu. (askanews) - Nel corso dell'evento "Metodologie e strumenti a supporto della decarbonizzazione e della circolarità in edilizia", promosso da MASE, ENEA e GBC Italia, il confronto tra istituzioni, ricerca e stakeholder ha messo in evidenza il ruolo crescente degli strumenti metodologici e dei database LCA nel supporto alle politiche per la decarbonizzazione del settore edilizio. In questo quadro, Roberto Giordano, professore del Politecnico di Torino, ha sottolineato il valore del dialogo tra ricerca e decisori pubblici e il contributo delle attività sviluppate a livello europeo e nazionale per rafforzare l'efficacia delle politiche di transizione energetica.

"La giornata di oggi ha rappresentato un'importante occasione per presentare le attività di ricerca sviluppate a livello europeo e nazionale e per confrontarsi con gli enti decisori, a partire dal Ministero che ha ospitato l'evento. Dal dibattito sono emersi spunti e indicazioni preziose per rafforzare le attività di ricerca applicata e favorire il collegamento tra i risultati ottenuti nel campo della decarbonizzazione attraverso la banca dati LCA e il progetto INDICATE. Un contributo che potrà supportare l'attuazione della direttiva EPBD e degli altri strumenti normativi promossi dall'Unione Europea per la transizione energetica."