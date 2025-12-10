ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2025

"Gioia mia" designato "Film della Critica", in sala dall'11 dicembre

Roma, 10 dic. (askanews) - Dopo il Premio Speciale della Giuria e il Pardo per la migliore interpretazione femminile ad Aurora Quattrocchi al 78esimo Festival di Locarno, "Gioia mia" è stato designato anche "Film della Critica" dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Il film d'esordio di Margherita Spampinato, dunque, arriva nei cinema l'11 dicembre forte di un altro riconoscimento.

Protagonisti sono Nico, bambino scontroso immerso in un mondo tecnologico e iperconnesso, e l'anziana zia, signorina religiosissima e scorbutica che vive sola e fuori dal tempo, in un antico palazzo pieno di leggende e superstizioni.

I due personaggi creati dalla regista si ritrovano a trascorrere insieme, in una Sicilia gattopardesca, un'estate rovente e indolente, che insegnerà ad entrambi a uscire dal proprio guscio e a conoscere meglio l'altro e se stessi. Un racconto di formazione, dunque, potente e garbato, e con un respiro universale.

