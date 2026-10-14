Gioco responsabile, l'impegno di FAIR: "Comunicazione decisiva"

Roma, 14 ott. (askanews) - La comunicazione come strumento indispensabile per promuovere e diffondere la cultura di un gioco responsabile. E' questo l'impegno principale di FAIR, fondazione nata con l'obiettivo di diffondere strumenti di prevenzione, ponendo la comunicazione al centro dei cambiamenti di settore.

"Gli obiettivi e le priorità della Fondazione FAIR - sottolinea Stefano De Vita, Direttore Generale di Fondazione FAIR - riguardano la prevenzione sul gioco problematico. Questo è il tema centrale del dibattito che stiamo portando avanti. Tutti quanti parlano di malattia, ma quando si arriva alla malattia è troppo tardi. Per Fondazione FAIR è centrale lavorare sulla prevenzione, ovvero su quelle tematiche che arrivino alle persone per capire quali sono le azioni che devono mettere in atto per poter mitigare eventuali dischi del gioco d'azzardo".

La Fondazione Fair è nata per sviluppare una cultura del Gioco Responsabile, in cui ogni giocatore si senta tutelato, contribuendo a rendere il mondo del gioco più consapevole. "Oggi ci sono delle linee guida che Agcom ha emesso, che danno delle indicazioni chiare su come arrivare alle persone e come comunicare. Spesso si fa confusione tra comunicazione e pubblicità e oggi si parla chiaramente di una comunicazione di tipo sociale. Questo è un tema molto innovativo e nuovo per il settore e quindi bisognerà parlarne, verificare e soprattutto monitorare quali sono gli effetti futuri di questo di questo tipo di comunicazione", conclude De Vita.