Gioco pubblico, Squeri (FI): Bene la legge delega

Roma, 26 nov. (askanews) - "Il gioco è una componente rilevante dell'economia italiana, rappresentando oltre l'1% del Pil. Non può essere trascurato. La normativa è datata e la tecnologia - che evolve rapidamente - richiede la massima attenzione. La legge delega sul gioco va portata avanti, valorizzando le criticità emerse sul gioco fisico e la disomogeneità normativa. Occorre un confronto in Conferenza Stato-Regioni, individuando punti di equilibrio tra i diversi territori. Trasparenza e chiarezza sono fondamentali anche per chi opera nel settore". Lo ha detto Luca Squeri (FI), segretario della Commissione Attività produttive della Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di Urania TV.