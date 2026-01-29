Giochi, protesta "No ICE in Italy" davanti all'ambasciata Usa a Roma

Roma, 29 gen. (askanews) - Protesta "No Ice"con fischietti, contro la presenza dell'Ice, l'agenzia federale statunitense che si occupa d'immigrazione, al centro delle polemiche dopo gli eventi di Minneapolis, ai Giochi di Milano-Cortina.

Il flash-mob è andato in scena davanti all'ambasciata americana a Roma in via Veneto: un sit-in promosso da +Europa a cui hanno partecipato delegazioni di Volt Europa, Gaynet, Azione con l'on. Fabrizio Benzoni e Psi con Bobo Craxi. Mostrati cartelli con gli slogan "No ICE in Italy", "Milano-Cortina is not your game" e "No alle squadracce di Trump".

"Siamo qui per esprimere vicinanza e amicizia al popolo americano che ha visto la propria democrazia sfigurata dall'azione che l'amministrazione Trump ha voluto far commettere ad alcuni corpi e all'Agenzia federale Ice in particolare" ha detto Riccardo Magi, segretario di +Europa.

"A questo si è aggiunta la vergogna di dover accettare una provocazione, cioè che ci siano negli apparati di sicurezza Usa, al seguito delle delegazioni olimpiche, degli agenti dell'Ice". "Il punto non è che non saranno addetti a mansioni di ordine pubblico, ci mancherebbe altro. Il punto è politico e il governo italiano - ha sottolineato Magi - si è dimostrato ancora una volta senza dignità. Meloni, Tajani e Piantedosi hanno fatto il gioco delle tre scimmiette: non parlo, non vedo, non sento".