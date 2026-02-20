Giochi, la pattinatrice Sakamoto: delusa, volevo essere perfetta

Roma, 20 feb. (askanews) - Voleva chiudere in bellezza la sua carriera con un'oro olimpico la pattinatrice giapponese Kaori Sakamoto, che non nasconde la delusione dopo l'argento conquistato nella finale di artistico femminile a Milano Cortina, dietro alla statunitese Alysa Liu, e prima della giovane connazionale Ami Nakai, al suo esordio olimpico a 17 anni.

Lei, "veterana", ai suoi terzi Giochi e con un terzo posto già conquistato, puntava al trionfo, soprattutto perché aveva più volte annunciato il ritiro dopo questa stagione e ha invece perso molti punti su un unico errore.

"Sono davvero frustrata per una performance che non mi ha soddisfatta completamente nel programma libero - ha detto -soprattutto perché volevo assolutamente presentare qualcosa di perfetto per i miei ultimi Giochi. Quindi sì, mi dispiace di non aver potuto mostrare a tutti il mio lato migliore, ma ora, il giorno dopo, sono anche consapevole che è l'insieme dei miei sforzi fino ad oggi che vengono ricompensati da questa medaglia d'argento".

"Ma non ho alcun rimpianto - ha continuato - perché ho dato assolutamente tutto in questa stagione. Sono solo un po' delusa dal risultato, ma no, non ho alcun rimpianto perché la sensazione di aver dato tutto in 21 anni di pattinaggio è molto più forte".

Incredula ancora invece Ami Nakai, 17 anni: "Ho dormito solo un'ora e mezza... Ho passato la notte a rispondere agli amici o a guardare le notizie su di me e così ho finalmente realizzato quello che ho fatto, sono davvero felice di aver dato il massimo"; e ha aggiunto che per lei è solo un inizio: "Sono ancora abbastanza giovane per partecipare ad altri due Giochi olimpici e ho intenzione di sfruttare tutte le esperienze fatte qui per il futuro".