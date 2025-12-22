Gibuti, Tajani: "Grazie ad Aspides protetti circa 500 mercantili"

Gibuti, 22 dic. (askanews) - Circa 500 mercantili sono riusciti a passare indenni dal Mar Rosso all'Oceano Indiano esportando i prodotti italiani grazie al pattugliamento navale della Marina militare italiana nell'area. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, riferendosi alla missione Ue "Aspides" nel corso della sua visita alla base militare italiana di supporto nel Gibuti.

"Il Corno d'Africa - ha sottolineato il ministro - è una zona strategica per noi, ci sono situazioni di tensione, i nostri militari sono sempre portatori di pace, formano qui anche la polizia di Gibuti, formano qui la Polizia somala anche per combattere il terrorismo, quindi stabilità, lotta al terrorismo e attraverso la nave Marceglia della Marina riusciamo a proteggere anche il commercio internazionale del nostro paese"

"Con il piano Mattei vogliamo aiutare molti Paesi africani, essere interlocutori, essere protagonisti con un'ottica non neocoloniale - ha concluso Tajani - Gibuti non è parte del piano Mattei, però oggi ho incontrato il Presidente, ho ribadito la voglia dell'Italia di essere presente anche qui con le sue imprese per sviluppare il settore agricolo e favorire la crescita di un paese che ha un porto fondamentale e speriamo che sempre più navi possano fermarsi in questo porto".