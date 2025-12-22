ULTIME NOTIZIE 22 DICEMBRE 2025

Gibuti, Tajani: "Grazie ad Aspides protetti circa 500 mercantili"

Gibuti, 22 dic. (askanews) - Circa 500 mercantili sono riusciti a passare indenni dal Mar Rosso all'Oceano Indiano esportando i prodotti italiani grazie al pattugliamento navale della Marina militare italiana nell'area. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, riferendosi alla missione Ue "Aspides" nel corso della sua visita alla base militare italiana di supporto nel Gibuti.

"Il Corno d'Africa - ha sottolineato il ministro - è una zona strategica per noi, ci sono situazioni di tensione, i nostri militari sono sempre portatori di pace, formano qui anche la polizia di Gibuti, formano qui la Polizia somala anche per combattere il terrorismo, quindi stabilità, lotta al terrorismo e attraverso la nave Marceglia della Marina riusciamo a proteggere anche il commercio internazionale del nostro paese"

"Con il piano Mattei vogliamo aiutare molti Paesi africani, essere interlocutori, essere protagonisti con un'ottica non neocoloniale - ha concluso Tajani - Gibuti non è parte del piano Mattei, però oggi ho incontrato il Presidente, ho ribadito la voglia dell'Italia di essere presente anche qui con le sue imprese per sviluppare il settore agricolo e favorire la crescita di un paese che ha un porto fondamentale e speriamo che sempre più navi possano fermarsi in questo porto".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi