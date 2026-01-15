Gibellina prima Capitale dell'arte contemporanea: riprendiamo il futuro

Gibellina, 15 gen. (askanews) - A 58 anni dal terremoto che sconvolse il Belìce, Gibellina, la cittàdina siciliana rinata e ricostruita nel segno degli artisti inaugura il proprio anno come prima Capitale italiana dell'arte contemporanea. In un municipio pieno di artisti, istituzioni e tanti cittadini, il sindaco Salvatore Sutera ha raccontato un'utopia diventata realtà, a partite dalla tragedia del 1968. "Chiaramente - ha detto il primo cittadino ad askanews - non possiamo fermarci al passato, non possiamo fermarci alla storia, ma seguendo quella direttrice vogliamo far sì che questa città, insieme a tutto il territorio del Belice, a tutta la provincia di Trapani, possa approfittare di questo momento di grande visibilità lavorando comunque in quell'ottica di far sì di recuperare tutto quello che c'è da recuperare, di programmare, di fare sicuramente, di progettare delle nuove iniziative collegate molto strettamente a tutto il territorio".

Alla cerimonia ha preso parte anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha ricordato il Grande Cretto di Alberto Burri e il modo in cui qui si è saputo trasformare un dramma in qualcosa di salvifico. "Perché Gibellina non poteva non essere la prima Capitale italiana dell'arte contemporanea - si è chiesto il ministro -. Gibellina è sacra perché ha saputo rigenerarsi e fare di quell'immane tragedia qualcosa di sacro".

Il tema per questo 2026 scelto dalla cittadina trapanese è "Portami il futuro" e il programma, prevede nel corso dell'anno mostre, residenze d'artista, pratiche performative, progetti educativi, momenti di partecipazione e di studio, partendo dall'idea che "arte e cultura sono un diritto inalienabile, accessibile e condiviso".

Andrea Cusumano è il direttore artistico: "Una cosa molto importante - ci ha detto - è è partire da una narrazione che appartenga al territorio, alla storia di questo luogo, in maniera che anche un luogo periferico come Gibellina possa diventare un opinion leader rispetto a determinate tematiche e Ghibellina è una città che è rinata dalle macerie del terremoto attraverso la visione degli artisti, quindi questo può offrire in questo momento al nostro Paese la capacità di risorgere intanto dalle macerie della contemporaneità e provare ancora una volta attraverso gli artisti a guardare avanti verso il futuro".

Gli obiettivi di Gibellina Capitale italiana dell'arte contemporanea 2026 sono dichiarati: rafforzare la comunità, riattivare l'utopia culturale del territorio e orientare lo sguardo verso nuovi orizzonti. Ora ci sono 12 mesi per raggiungerli.