Giappone, tutti pazzi per "La ragazza con l'orecchino di perla"

Osaka, 20 ago. (askanews) - Telefoni alzati, file per fotografarla e merchandising già pronto nel bookshop. "La ragazza con l'orecchino di perla" di Johannes Vermeer è arrivata a Osaka, dove sarà esposta per cinque settimane al Nakanoshima Museum of Art. Il capolavoro del Seicento ha lasciato temporaneamente il Mauritshuis dell'Aia, chiuso per lavori di ristrutturazione. È il primo viaggio internazionale del dipinto da oltre dieci anni.

Alla presentazione per la stampa, i visitatori si sono messi in fila davanti al quadro. In mostra c'è anche un altro Vermeer, "Diana e le ninfe".

"Di solito non prestiamo la Ragazza con l'orecchino di perla, perché è il nostro quadro più importante e prezioso - spiega Martine Gosselink, direttrice generale del Mauritshuis - Non solo per il Mauritshuis, ma anche per i Paesi Bassi. Ma a causa dei lavori di costruzione e ristrutturazione, il museo resterà chiuso per un mese e mezzo. Questa è la ragione, l'unica ragione, per cui può viaggiare".

"C'erano molte parti coinvolte e molti Paesi volevano averla: Corea, Cina, Singapore. Ma abbiamo scelto il Giappone - prosegue Gosselink - perché in Giappone ci sono moltissimi appassionati. Amano davvero Vermeer, amano la Ragazza con l'orecchino di perla. Ogni anno il numero di visitatori giapponesi al Mauritshuis è molto alto. Così abbiamo pensato: se c'è un Paese che merita la Ragazza, è il Giappone".