Giappone, Trump balla Y.M.C.A. dopo il discorso ai marinai Usa

Yokosuka, 28 ott. (askanews) - Un'uscita in stile "Trump show" a bordo della portaerei USS George Washington, nella base navale statunitense di Yokosuka, in Giappone. Dopo aver tenuto un discorso al personale della Marina americana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato il palco ballando sulle note di Y.M.C.A. dei Village People, il brano simbolo dei suoi comizi elettorali.

Tra gli applausi e i sorrisi dei militari, Trump ha salutato la folla muovendosi a ritmo di musica, prima di scendere dal palco e lasciare la nave.

