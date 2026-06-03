ULTIME NOTIZIE 03 GIUGNO 2026

Giappone, tempesta Jangmi verso Tokyo: allerta inondazioni

Tokyo, 3 giu. (askanews) - Tokyo sotto piogge torrenziali mentre la tempesta tropicale Jangmi si avvicina alla capitale giapponese.

Le autorità hanno lanciato l'allerta per il rischio di inondazioni e smottamenti dopo le forti precipitazioni che stanno colpendo l'area metropolitana.

Centinaia di migliaia di residenti sono stati invitati a lasciare le zone più esposte e a raggiungere luoghi sicuri.

La tempesta ha già provocato blackout, cancellazioni di voli e disagi nei trasporti in diverse aree del Giappone.

L'allerta resta alta mentre Jangmi prosegue la sua traiettoria verso l'area di Tokyo.

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