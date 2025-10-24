ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Giappone, Takaichi: voglio costruire rapporto di fiducia con Trump

Milano, 24 ott. (askanews) - Il nuovo primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato la sua intenzione di portare le relazioni tra Tokyo e Washington a "nuove vette", auspicando una "relazione costruttiva e stabile" con la Cina, insieme a un "dialogo franco".

"L'alleanza Giappone-Stati Uniti rimane il pilastro della politica estera e di sicurezza del Giappone - ha affermato Takaichi - Incontrerò personalmente il Presidente Trump durante la sua visita in Giappone per costruire un clima di fiducia e portare le relazioni Giappone-Stati Uniti a nuove vette".

ESTERI
