Giappone, premier Sanae rende omaggio a vittime Hiroshima: "Mai più"

Hiroshima, 6 ago. (askanews) - La premier giapponese Sanae Takaichi rende omaggio alle vittime del bombardamento atomico di Hiroshima, a 81 anni dall'attacco americano della Seconda guerra mondiale, affermando che la devastazione causata dalle bombe atomiche e le indicibili sofferenze che hanno inflitto non devono "mai più ripetersi".

"Questa mattina ricorre l'81esimo anniversario del bombardamento atomico. In quanto primo ministro del Giappone, porgo solennemente le mie più sentite condoglianze alle anime di coloro che sono stati vittima della bomba atomica qui a Hiroshima. Esprimo inoltre la mia più profonda solidarietà a tutti coloro che ancora oggi soffrono per le conseguenze del bombardamento", ha dichiarato.

"La devastazione causata dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e le indicibili sofferenze subite da così tante persone non devono mai più ripetersi", ha aggiunto.