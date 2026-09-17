ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2026

Giappone, lieve rimpasto nel Governo Takaichi, posti chiave restano

Tokyo, 17 set. (askanews) - La premier giapponese Sanae Takaichi posa per le foto con il suo governo rinnovato. Ha confermato i ministri chiave nel lieve rimpasto teso a consolidare la coalizione di governo e a promuovere un taglio delle imposte sui consumi, nonostante le preoccupazioni per le modalità di finanziamento della misura. Takaichi ha mantenuto i membri principali della sua squadra, tra cui il ministro delle Finanze Satsuki Katayama, il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi e il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi. É il primo rimpasto da quando Takaichi ha assunto l'incarico di premier nell'ottobre 2025.

La principale novità è la nomina di Hiroshi Nakatsuka, ex segretario generale del Partito dell'innovazione giapponese (Jip), a ministro responsabile per la Riforma della regolamentazione. È il primo esponente del Jip a entrare nel Governo da quando il partito si è unito alla coalizione guidata dal Partito liberaldemocratico (Ldp) nell'ottobre dello scorso anno, dopo aver finora sostenuto l'esecutivo dall'esterno.

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