ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2025

Giappone, la neopremier Takaichi: avrò discussioni franche con Trump

Tokyo, 21 ott. (askanews) - Sanae Takaichi, prima donna a essere nominata primo ministro del Giappone, ha dichiarato di voler avere "discussioni fanche" con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a pochi giorni dalla sua visita a Tokyo.

La premier giapponese ha un'agenda fitta di impegni, tra cui c'è l'arrivo del leader statunitense, previsto la prossima settimana; nelle sue prime dichiarazioni dopo la nomina Takaichi ha affermato che la sua priorità è affrontare l'inflazione, una delle principali fonti di malcontento tra gli elettori, e che presto elaborerà un "pacchetto economico" per far fronte all'aumento dei prezzi.

"Adotteremo tutte le misure necessarie per mitigare l'impatto dei dazi statunitensi - ha detto - inoltre, il fulcro della strategia di crescita di questo gabinetto è l'investimento nella gestione delle crisi. In settori quali la sicurezza economica, la sicurezza alimentare e la sicurezza energetica, effettueremo investimenti strategici e proattivi attraverso la cooperazione pubblico-privata per affrontare i vari rischi e le sfide sociali.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi