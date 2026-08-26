Giappone, in mille tirano le corde per spostare il castello di Hirosaki

Hirosaki, 26 ago. (askanews) - Al suono di un tamburo, più di mille persone tirano insieme le corde per riportare il castello di Hirosaki nella sua collocazione originaria. La fortezza, nella prefettura di Aomori, nel nord del Giappone, era stata spostata nel 2015 per permettere la riparazione dei muri di pietra che la sostengono.
Nelle immagini, i partecipanti si radunano davanti al castello, guidati anche da una mascotte, poi tirano le corde in modo sincronizzato. Sulle magliette di alcuni presenti si legge: "The Return of Hirosaki Castle 2026".