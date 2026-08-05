Giappone, il primo lancio di prova di un missile Tomahawk Usa

Milano, 5 ago. (askanews) - Le immagini diffuse dalle Forze di autodifesa giapponesi mostrano il primo lancio di prova di un missile da crociera statunitense Tomhawk da un cacciatorpediniere lanciamissili giapponese, il JS Chokai, nell'Oceano Pacifico il 29 luglio. Questo missile è in grado di colpire con precisione bersagli a migliaia di chilometri di distanza. Il Giappone si sta gradualmente allontanando dalla sua posizione pacifista adottata dopo la Seconda Guerra Mondiale per affrontare quelle che considera minacce crescenti da parte di paesi come Cina, Russia e Corea del Nord. Questa evoluzione ha spinto Pyongyang ad accusare Tokyo di trasformarsi in uno "stato belligerante".