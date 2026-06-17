Gianni Morandi e Alessandra Amoroso fanno ballare con "Hit Parade"

Bologna, 17 giu. (askanews) - Un nuovo incontro musicale tra due protagonisti assoluti della musica italiana. Si chiama "Hit Parade" ed è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, disponibile da venerdì 19 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Epic Records / Sony Music Italy.

Travolgente, luminosa e piena di energia, "Hit Parade" gioca con l'ironia e con il piacere che conquista al primo ascolto. Una canzone che si muove con naturalezza dentro al mondo pop leggero e spensierato che ha accompagnato alcune delle stagioni più felici della musica italiana, ma con lo spirito di oggi.

Con il suo ritmo contagioso e il suo spirito libero, il brano celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi sorprendere dalla leggerezza. Una leggerezza mai nostalgica ma contemporanea, capace di trasformare semplicità e immediatezza in energia pop.

Per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso non si tratta della prima collaborazione: il loro percorso si era già incrociato nel 2009 in televisione, quando Alessandra, dopo la vittoria ad Amici, era stata voluta da Morandi al suo fianco in uno dei suoi grandi one man show, un format di cui Gianni è stato pioniere e che negli anni ha sempre raccolto risultati d'ascolto eccezionali. Da allora il loro legame è sempre rimasto solido e, nel tempo, si è trasformato in una grande amicizia. Oggi quella sintonia ritrova una nuova forma in musica con "Hit Parade".

La scrittura di Jovanotti e il sound di Sixpm, con la collaborazione di Vincenzo Liguori e Alessandro Donadei, danno forma a un brano che unisce immediatezza e sensibilità pop, mantenendo in equilibrio leggerezza e contemporaneità.

Gianni Morandi si prepara intanto a tornare dal vivo con "C'era un ragazzo estate 2026", la nuova tournée estiva che prenderà il via il 31 agosto e celebrerà i sessant'anni di uno dei brani più rappresentativi del suo repertorio.

Ad aprire il calendario estivo sarà l'appuntamento a Este (PD) il 31 agosto (@Este Music Festival - Castello Carrarese); il tour proseguirà poi con le date di Vigevano (2 settembre @Vigevano in Castello - Castello Sforzesco), Mantova (4 settembre @Mantova Summer Festival), Campobasso (8 settembre @Area Eventi Nuovo Romagnoli), Riccione (10 settembre @Riccione Music City), Ostuni (12 settembre @Arena Bianca - Foro Boario), Barletta (14 settembre @Fossato del Castello), Palermo (17 settembre @Teatro di Verdura - Wave Summer Music 2026), Catania (19 settembre @Villa Bellini - Wave Summer Music 2026), Macerata (22 settembre @Sferisterio), Massa (24 settembre @Piazza Aranci), Torbole sul Garda (TN) (26 settembre @Spiaggia alle Foci del Sarca), Bergamo (28 settembre @ChorusLife Arena), Napoli (1 ottobre @Arena Flegrea) fino al gran finale di Locarno il 4 ottobre (@Palexpo FEVI).

I biglietti delle date del tour C'era un ragazzo estate 2026 sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per la data di Locarno è possibile acquistarli sui circuiti Ticketcorner.ch e Biglietteria.ch.