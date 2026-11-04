ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2026

Gianna Nannini torna a brillare con il progetto GIANNAGOLD

Milano, 4 nov. (askanews) - Energia da vendere, entusiasmo incontenibile e buona musica. Gianna Nannini torna a brillare nel 50esimo anniversario del suo debutto, con il nuovo album GIANNAGOLD, per EMI / Universal Music Italia, che anticipa il debutto della nuova tournée GIANNAGOLD - Celebration Tour - Live 2027, in partenza a marzo 2027: 10 date indoor in Italia e, a seguire, nei palasport in Europa.

Gianna Nannini è pronta a inaugurare un nuovo capitolo del progetto GIANNAGOLD con l'uscita dell'omonimo album, disponibile in doppio CD e triplo LP con vinile nero, doppio CD numerato e autografato, e triplo LP con vinile rosso autografato e numerato, questi ultimi in esclusiva sui canali shop di Universal e Gianna Nannini.

Una tracklist che raccoglie 29 perle assolute del repertorio dell'artista, tra cui gli immancabili evergreen senza tempo e 10 hit completamente riarrangiate in versione sinfonica, che Gianna ha voluto rivestire di nuovi "abiti musicali", preziosi, scintillanti, dorati, "GOLD" appunto. Un accurato e appassionato esercizio di stile e ricerca che racchiude la vera anima del progetto.

Al centro c'è soprattutto la voce straordinaria e inconfondibile di Gianna, che trova negli arrangiamenti dell'orchestra sinfonica una nuova dimensione espressiva. Le sue canzoni brillano di una luce nuova, si arricchiscono di sfumature inedite e restituiscono ancora più forza, intensità e bellezza a una voce unica, capace di emozionare e sorprendere dopo cinquant'anni di musica, successi e momenti indimenticabili.

Tra le hit arrangiate in veste GOLD, impreziosite dal sound design di Wil Malone, con l'orchestra Sinfonica di Londra diretta da Gavin Greenaway, da Latin lover a Sei nell'anima, da Ogni tanto a I maschi, da Aria a La differenza, e ancora Ti voglio tanto bene, Mama, Possiamo sempre e America.

Quest'ultimo brano è presente anche nella nuova straordinaria versione AMERICA inc., prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust, e ricantata a due voci con il colosso del rap italiano, Marracash, primo singolo del progetto.

Tra gli inediti anche Meraviglioso errore, scritto con Brunori Sas e Dimartino, pubblicato lo scorso 28 agosto: un brano di rara intensità, costruito su parole preziose e una scrittura di straordinaria sensibilità.

La canzone, presente anche in un'inedita versione acustica, ha segnato la prima collaborazione tra la rocker europea per eccellenza e il cantautore calabrese. A impreziosire ulteriormente la resa, il mixaggio di Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale, vincitore di 14 Grammy Awards e che vanta collaborazioni con artisti come Rosalia, Bruno Mars, Alicia Keys, Kanye West, Rihanna e The Rolling Stones.

GIANNAGOLD include anche altri due inediti, Cani Sciolti e il nuovo singolo, Ricominciassimo, prodotto da Gianna Nannini e Dardust, scritto a sei mani dalla stessa con Federico Nardelli e Gazzelle.

Anche in questo caso si tratta della prima collaborazione con il cantautore romano, che firma una ballad intensa che attraversa le contraddizioni di un amore tormentato, tra nostalgia, disincanto e il desiderio mai sopito di ricominciare. Un legame in cui si è investito tutto, fino quasi a smarrire se stessi, ma che continua a resistere al tempo, alla distanza e persino alla fine. La voce di Gianna accompagna un crescendo emotivo che trova nel finale la sua massima espressione, tra tensione della sinfonica e l'affiorare di una speranza ostinata: quella di potersi scegliere ancora una volta.

Non solo un album GIANNAGOLD, ma un progetto che guarda lontano: due anni di musica e live per celebrare 50 anni dalla prima pubblicazione (l'album Gianna Nannini), che ha segnato l'inizio della carriera della rocker europea per eccellenza. Un viaggio straordinario cominciato a metà degli anni Settanta, quando una ragazza dalla voce graffiante lasciava Siena per inseguire il proprio sogno e a Milano, conquistando il suo primo contratto discografico grazie a un'esibizione al pianoforte al Teatro Gerolamo. Dal piccolo palcoscenico del Gerolamo alla grandiosità della Waldb hne di Berlino, per tornare oggi proprio là dove tutto è cominciato.

Gianna ha scelto di celebrare nel teatro milanese la nascita di GIANNAGOLD, chiudendo simbolicamente un cerchio che racchiude cinquant'anni di musica, libertà e successi internazionali.

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