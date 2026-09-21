Gianna Nannini incanta Berlino: "Volevo consacrare la musica europea"

Roma, 21 set. (askanews) - "Una serata da record che entra nella storia della musica europea": è il sold out del 19 settembre 2026, con 20mila persone alla celebre arena rock Waldbuehne di Berlino, che ha ospitato il ritorno di Gianna Nannini a 38 anni dal concerto del 1988, sullo stesso palco che ha visto passare i più grandi artisti rock internazionali, come Rolling Stones, Rammstein e Depeche Mode.

"Berlino è un po' la mia città di elezione, lascio sempre una valigia qui, come Marlene Dietrich. La Waldbuehne di Berlino ha consacrato un momento storico della musica europea ed era questo che volevo. La mia band è fatta di tre tipi di musicisti, inglesi, tedeschi e italiani, e questo lo volevo far sentire al mondo. Nel 2027 partirà la tournée europea, da Milano, dall'Italia, e proseguirà con il festival rock e tutta la tournée dopo europea", ha commentato Gianna Nannini in un video dopo lo show.

Oltre due ore di concerto in cui la rocker europea per eccellenza ha passato in rassegna i brani più celebri del suoi cinquant'anni di carriera, accompagnata dalla rinomata Orchestra Sinfonica Boema di Praga, con i suoi 70 elementi diretti da Martin Sanda.

Al suo fianco la band, composta da Davide Tagliapietra alla direzione musicale e alle chitarre, Milton McDonalds alle chitarre, Christian Rigano alle tastiere, Francis Hylton al basso, Moritz Muller alla batteria, Bettah Ferrari, Alice Tombola e Laura Barbieri ai cori diretti da Moris Pradella. Accompagnata da musicisti e orchestra Gianna ha dato vita a uno straordinario rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di incredibili successi, che segna l'inizio della collaborazione tra l'artista e Vivo Concerti.

Tra i grandi successi America, I maschi, Fenomenale, Fotoromanza, un set acustico composto tra gli altri da Notti senza cuore, Ragazzo dell'Europa e Profumo. E ancora Un giorno disumano, Bello e impossibile, Meravigliosa creatura, Latin lover, Sei nell'anima, e ad infiammare il pubblico per l'ultimo bis il coro di Un'estate italiana. Spazio anche ai brani più recenti tra cui Silenzio, Filo spinato, Lento lontano e il nuovo singolo Meraviglioso errore, scritto dalla stessa Gianna con Brunori Sas e Dimartino, uscito lo scorso 28 agosto, che segue la scia del nuovo progetto GiannaGold.