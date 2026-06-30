Milano, 30 giu. (askanews) - Trascinante e accattivante, Gianluca Amoruso con "La Samba della Caccia" conquista pubblico e social, diventando in pochi giorni un fenomeno del web. Un brano che racconta la frenesia della giungla urbana allegro, divertente ma non banale.

"Il brano nasce per gioco, racconta da spettatore quello che succede ogni giorno nella vita quotidiana, soprattutto di ragazzi che inseguono i propri sogni e obiettivi. Il singolo parla di una giungla urbana fatta di persone che corrono in ogni direzione, inseguendo ossessioni, obiettivi e sogni, finendo inevitabilmente tutti quanti negli stessi luoghi, nelle stesse notti e negli stessi locali".

"La Samba Della Caccia" unisce pop, urban e rap melodico, punta così a diventare uno dei brani rivelazione dell'estate.

"Abbiamo pensato a numerosi cambi di dinamica, creando un crescendo di sensazioni che possa accompagnare l'ascoltatore all'interno dell'energia e nel caos della giungla urbana. Chitarre, percussioni, sovrapposizioni vocali creano un'atmosfera di impatto e soprattutto energica".

Per Gianluca Amoruso, classe 2004, questo debutto rappresenta l'inizio di un percorso che si preannuncia ricco di musica e di nuove sfide mantendo salda la testa sulle spalle.

"È una bella sfida, c'è molto da fare. Studio, impegno, dedizione sono fattori essenziali per un percorso di crescita. Nel mio piccolo cercherò sempre di dare buona musica al pubblico, emozioni ma soprattutto qualità".

Un brano che va oltre i confini generazionali: il singolo è stato apprezzato da ascoltatori molto diversi tra loro, grazie a un mix di energia, melodia e un testo capace di parlare di esperienze comuni.