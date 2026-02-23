Giani smorza polemica: "Tra me e Funaro stima e rispetto reciproci"

Firenze, 23 feb. (askanews) - "Io sinceramente non ritengo che si debba enfatizzare quella che per me è stata una battuta fatta in un evento in Toscana a Saturnia", organizzato da Bruno Vespa, "nel quale mi sono sentito addirittura di dare atto che a Firenze c'è fra me e la sindaca un rapporto di stima, di reciproco rispetto". Lo ha detto, rispondendo ai giornalisti, il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

In questi giorni sulla stampa locale aveva preso corpo una presunta polemica di Giani nei confronti della sindaca di Firenze, Sara Funaro, sulla questione del cosiddetto "cubo nero", insediamento urbanistico nella zona dove sorgeva il Teatro Comunale.

"E conseguentemente anche sulla vicenda in questione avevo fatto presente che il fine di tutto era stato un fine positivo, quello di costruire in una destinazione più idonea il nuovo teatro Comunale lasciando una rigenerazione urbana là dove era. Quindi di fronte agli attacchi del ministro Giuli ero stato, diciamo così, quasi a rassicurare gli animi. Dunque io non do assolutamente peso alle polemiche, sono battute che talvolta vengono esasperate strumentalmente, che mi vedono invece con la sindaca ad avere rispetto e collaborazione reciproca", ha concluso Giani.