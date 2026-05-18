ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

Giani: reddito inclusione in Toscana sarà esteso

Firenze, 18 mag. (askanews) - Avevamo messo una serie di condizioni che evidentemente è bene togliere perché abbiamo le risorse per poter allargare l'ambito delle persone che possono godere di questo processo". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine del convegno della Cgil "Il lavoro tradito", rispondendo a una domanda su una possibile rimodulazione dei parametri di accesso al reddito di inclusione regionale dopo il basso numero di beneficiari iniziali.

"Io vi avevo preavvertito che noi saremmo partiti da una posizione più oggettiva e quindi inevitabilmente più rigida per vedere i numeri -ha spiegato Giani- anche perché è la prima volta che lo sperimentiamo. Avevamo quel quid di 23 milioni e volevamo capire di non andare oltre, creando però le condizioni perché fosse una cifra sufficiente per dare risposta al tema del disoccupato che ormai non ha ammortizzatori sociali". La misura, ha ricordato il presidente, prevede un sostegno economico "in una forma di bonus mensile da 500 euro, accanto alla gratuità della formazione per riciclare la propria professionalità".

Giani ha poi difeso la strategia iniziale: "È un po' preventivo: quando sperimenti una nuova misura parti con più rigidità per poter progressivamente allargare le maglie, consentendo a un numero maggiore di persone di vedere soddisfatta la propria domanda. Quindi -ha concluso Giani- è una rimodulazione fisiologica che comunque si inserisce in una misura che ho visto apprezzata"

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