Giani: "Giorgetti usi attivamente il 4,8% del Mef in Mps"

Firenze, 2 set. (askanews) - "Prima di tutto noi dobbiamo dare un profilo di identità alla banca che sia integro e che possa inserirsi nelle dinamiche che in questo momento sono tutte in movimento, ma proprio perché sono tutte in movimento, noi come istituzioni, Comune, Provincia, Regione, siamo compatti nell'affermare integrità, identità, sede a Siena, mantenimento del retail che riesce sul centro sud Italia a porre il Monte dei Paschi di Siena come la banca più presente di prossimità". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine del Consiglio comunale di Siena convocato sul futuro di Mps.

"Sono i soggetti che in questo momento agiscono, che devono rendersi conto che questo territorio è unito, compatto, forte nella tutela della banca. Ce l'abbiamo già fatta e io ne sono stato protagonista quando riuscii con il ministro Franco a impedire che il Monte dei Paschi fosse incorporato in Unicredit, era l'estate del 2022 e oggi dobbiamo agire nello stesso modo", ha aggiunto Giani.

"Grazie a quello che abbiamo chiesto al ministro Giorgetti, c'è un 4,8% dello Stato quando si va all'assemblea dei soci, questo 4,8% dello Stato dal Governo deve essere utilizzato in modo attivo per la tutela di questo patrimonio italiano che è il Monte dei Paschi di Siena", ha concluso Giani.