Giancarlo Orsini: come trasformare la AI in un reale vantaggio

Milano, 24 apr. (askanews) - Un manuale per aiutarci a trasformare l'intelligenza artificiale in vantaggio personale e professionale, e anche per capire realmente di che cosa si sta parlando quando si parla di AI. È questa l'idea da cui parte il saggio "GO - Il Codice di Impatto", scritto da Giancarlo Orsini, professionista che ha lavorato sul campo e nell'impresa, e pubblicato da Nardin Libri. Abbiamo incontrato l'autore.

"Ho voluto scrivere questo libro - ha detto Orsini ad askanews - perché noi viviamo come in quasi tutti gli ambiti sugli estremi: c'è chi ha il terrore, la paura di questa nuova tecnologia e c'è chi invece ha un accesso quasi cieco, ed è un estremista. Secondo me mancava un punto di mezzo, una bussola che desse veramente l'orientamento di cos'è questa intelligenza artificiale, che è il più grande alleato che l'essere umano abbia mai sviluppato. Nella mia frase c'è proprio che l'essere umano abbia mai sviluppato, cioè l'intelligenza artificiale è una creatura dell'essere umano ed è il più grande supporto orientatore, diciamo, che abbia mai sviluppato. Quindi per me serviva una bussola, appunto".

Il libro presenta cinque dimensioni del potenziale umano: la capacità di connettere mondi distanti, di gestire il tempo nell'era dell'AI, di trasformare l'incertezza in vantaggio competitivo, di costruire ecosistemi di relazioni durature, di riscrivere le regole invece di seguirle. Per ognuna, storie vere, strumenti pratici e domande profonde. Con poi un'appendice che porta effettivamente il saggio a uscire dalla pagina e a entrare nella realtà.

"Nell'ultimo capitolo - ha aggiunto l'autore - il lettore dopo aver letto il libro e capito qual è l'importanza di essere protagonista del cambiamento può inviare il proprio progetto di innovazione, proprio progetto innovativo e automaticamente i lettori, tutti quelli che sono già in possesso del libro o che lo compreranno, potranno leggere, vedere e votare questo progetto e alla fine dei due anni prenderò il ricavato delle vendite del libro e andremo a premiare quell'innovazione più votata dai lettori e quindi si immagina anche quella più creativa".

L'impatto, appunto, il passaggio dalla teoria alla pratica: elementi chiave per rendere concreto il concetto che solo con la presenza umana si può comprendere appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale. Perché l'evoluzione tecnologica ci mette continuamente di fronte a cose che fino a poco prima sembrano inimmaginabili. "Paradossalmente quella cosa che sembrava impossibile oggi è diventata ovvia - ha concluso Giancarlo Orsini -. E anche avere un libro che con contenuti aumentati dove il protagonista diventa il lettore non è più passivo non subisce più solo chi scrive quindi l'autore credo che sia qualcosa che diventerà sicuramente ovvio ma non era così scontato prima che questo libro uscisse".