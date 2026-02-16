ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Giana (ASPI): partnership con Olimpiadi ha valore incredibile

Milano, 16 feb. (askanews) - "Per noi è una partnership che ha un incredibile valore: essere presenti in questo evento per Autostrade ha un significato profondo, perché Autostrade ha accompagnato la storia del Paese negli ultimi 60 anni e vuole continuare a farlo per altrettanti almeno. Questo è momento storico le Olimpiadi sono un momento molto importante, essere presenti per noi vuol dire sottolineare l'importanza non solo di questo evento ma della presenza di Autostrade nella storia del Paese". Lo ha detto Arrigo Giana, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, intervenuto a Casa Italia in Triennale a Milano alla presentazione del docufilm dedicato all'atleta paralimpica Ambra Sabatini.

ECONOMIA
