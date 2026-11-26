Milano, 26 nov. (askanews) - Giacomo Poretti torna a teatro, ma questa volta lo fa in veste di regista. L'attore, volto storico della comicità italiana, ha inaugurato un nuovo percorso dietro le quinte dirigendo "Bobby", spettacolo in scena al Teatro Oscar di Milano fino al 29 novembre con protagonisti Ippolita Baldini e Francesco Brandi, anche autore del testo.

"Il testo lo conoscevo ed è molto bello per quello mi ha intrigato. Spero di avergli dato una confezione ancor più divertente perché lo merita. Gli attori li conoscevo e li stimo entrambi. Francesco ha partecipato a diversi film con Aldo e Giovanni, mentre Ippolita è stata al Teatro Oscar diverse volte e le abbiamo anche prodotto uno spettacolo. La stima è molto, molto alta e del resto anche lei è molto alta. Sono curioso di vedere la reazione del pubblico. Io mi diverto a stare da questa parte e spero che lo spettacolo funzioni perché mi piacerebbe continuare questa carriera" ha dichiarato Giacomo Poretti.

Al centro della storia l'incontro inatteso tra Giacomo, quarantenne pieno di certezze da difendere, e Bobby, il suo pupazzo d'infanzia che improvvisamente prende vita.

"La scelta del pupazzo deriva da un'esigenza di comunicare le cose molto difficili a qualcuno. Io vedo in giro molta gente che sta in silenzio, ma dentro ha un rumore che non riesce a esternare. E quindi il pupazzo, che apparentemente è appunto un'entità astratta, mi serviva per trovare il coraggio di dire delle cose un po' più forti del solito. Tutte le volte che scrivo e interpreto un testo spero sempre che le persone vadano a casa con un sentimento di leggerezza, che per me è un sentimento molto importante. Chiaramente non è superficialità, ma è una sorta di voglia di libertà e di spensieratezza" ha aggiunto Francesco Brandi, autore e attore.

Bobby non ha nulla da perdere e dice tutto, senza filtri. Spietato ma affettuoso, diventa uno specchio in cui guardare le proprie fragilità e affrontare l'età adulta.

"Il segreto sono state due persone: Francesco Brandi e Giacomo Poretti, quindi la drammaturgia e la regia. Il testo portava già nella direzione di un Bobby dolce, simpatico e autorevole. L'apporto registico di Giacomo Poretti, intervenuto con le sue indicazioni là dove io diventavo fin troppo naturalistica o magari troppo arrabbiata, ha reso questo personaggio un po' angelico, ispirandosi proprio al film 'La vita è meravigliosa'. Anche questo ha aiutato molto ad alleggerire lo spettacolo" ha concluso Ippolita Baldini, attrice.

Con questo debutto alla regia, Poretti torna al Teatro Oscar e allarga il suo sguardo: un progetto che usa la comicità per raccontare chi siamo, i nostri legami e il bisogno di sentirci parte di qualcosa.