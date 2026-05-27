Giacomo Matteotti, a 102 anni dall'omicidio una targa sul suo scranno

Roma, 27 mag. (askanews) - "Cari colleghi sono trascorsi 102 anni dal suo omicidio, sembra un tempo lontano ma il suo ricordo resta vivo", ha dichiarato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ricordando la figura di Giacomo Matteotti nell'Aula di Montecitorio, prima di svelare una targa sul suo scranno, il numero 14. "La Camera dei deputati rende un ulteriore e dovuto omaggio alla sua memoria, in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'aula il 30 maggio 1924 che gli costò la vita, lo fa con una targa affissa sul suo scranno, invito l'assemblea a osservare un minuto di silenzio", ha aggiunto Fontana.

Matteotti, deputato, segretario del Partito socialista unitario, antifascista, fu ucciso il 10 giugno 1924, in seguito alla denuncia che aveva fatto dei brogli commessi dai fascisti durante le elezioni.